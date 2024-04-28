آرسنال يحسم ديربي شمال لندن

حسم آرسنال مواجهة دربي شمال لندن أمام مضيفه توتنهام 3-2 اليوم الأحد في الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.



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ويحتل آرسنال مؤقتاً صدارة الدوري برصيد 80 نقطة. (بي إن سبورتس) وجاءت أهداف آرسنال بواسطة كل من بيير إميل هوبيرغ (15 خطأ في مرماه) وبوكايو ساكا (27) وكاي هافيرتز (38) فيما دوّن كل من كريستيان روميرو (64) وهيونغ مين سون (87 من ركلة جزاء) هدفي توتنهام.ويحتل آرسنال مؤقتاً صدارة الدوري برصيد 80 نقطة. (بي إن سبورتس)