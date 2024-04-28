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رياضة

آرسنال يحسم ديربي شمال لندن

Lebanon 24
28-04-2024 | 12:14
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حسم آرسنال مواجهة دربي شمال لندن أمام مضيفه توتنهام 3-2 اليوم الأحد في الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وجاءت أهداف آرسنال بواسطة كل من بيير إميل هوبيرغ (15 خطأ في مرماه) وبوكايو ساكا (27) وكاي هافيرتز (38) فيما دوّن كل من كريستيان روميرو (64) وهيونغ مين سون (87 من ركلة جزاء) هدفي توتنهام. 
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ويحتل آرسنال مؤقتاً صدارة الدوري برصيد 80 نقطة. (بي إن سبورتس)
المصدر: بي إن سبورتس
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