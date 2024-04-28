ليون يحجز مقعدًا له في نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات

بلغ أولمبيك ليون نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات بعد تخطي مستضيفه باريس سان جيرمان 2-1 في إياب نصف النهائي علماً أن مباراة الذهاب انتهت بفوز سيدات ليون أيضاً 3-2.

Advertisement

سجلت لليون سلمى باشا 3، وميلشي دومورناي 81 فيما سجلت لسان جيرمان تابيتا شاوينغ.وسيكون النهائي بين برشلونة وليون في 25-5-2024 على أرضية ملعب سان ماميس في بلباو في إعادة لنهائي 2024 الذي فاز به ليون على برشلونة 3-1.ويحمل ليون الرقم القياسي بعدد مرات الفوز بـ8 مرات بينما برشلونة حامل اللقب فاز مرتين. (بي إن سبوتس)