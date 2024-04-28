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رياضة

ليون يحجز مقعدًا له في نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات

Lebanon 24
28-04-2024 | 13:00
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بلغ أولمبيك ليون نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات بعد تخطي مستضيفه باريس سان جيرمان 2-1 في إياب نصف النهائي علماً أن مباراة الذهاب انتهت بفوز سيدات ليون أيضاً 3-2.
سجلت لليون سلمى باشا 3، وميلشي دومورناي 81 فيما سجلت لسان جيرمان تابيتا شاوينغ.
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وسيكون النهائي بين برشلونة وليون في 25-5-2024 على أرضية ملعب سان ماميس في بلباو في إعادة لنهائي 2024 الذي فاز به ليون على برشلونة 3-1.

ويحمل ليون الرقم القياسي بعدد مرات الفوز بـ8 مرات بينما برشلونة حامل اللقب فاز مرتين. (بي إن سبوتس)
المصدر: بي إن سبورتس
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