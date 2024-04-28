مدرب تشلسي السابق رئيساً جديداً لنادي بورتو

انتخب مدرب تشلسي وتوتنهام السابق، أندريه فيلاش بواش رئيساً جديداً لفريق بورتو الذي أشرف على تدريب فريقه الأول (2010-2011).



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ودرّب بواش أندية بورتو وتشلسي (2011-2012) وتوتنهام (2012-2013) وزينيت سان بطرسبرغ (2014-2016) وشانغهاي (2016-2017) ومارسيليا (2019-2021). (بي إن سبورتس) وفاز بواش برئاسة الفريق الذي قاده كمدرب لتتويج بلقب الدوري المحلي وكأس البرتغال ولقب كأس الاتحاد الأوروبي، بأغلبية ساحقة من الأصوات (80% من أصوات أعضاء الفريق البالغ عددهم 26 ألف عضو).ودرّب بواش أندية بورتو وتشلسي (2011-2012) وتوتنهام (2012-2013) وزينيت سان بطرسبرغ (2014-2016) وشانغهاي (2016-2017) ومارسيليا (2019-2021). (بي إن سبورتس)