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رياضة

مدرب تشلسي السابق رئيساً جديداً لنادي بورتو

Lebanon 24
28-04-2024 | 14:00
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انتخب مدرب تشلسي وتوتنهام السابق، أندريه فيلاش بواش رئيساً جديداً لفريق بورتو الذي أشرف على تدريب فريقه الأول (2010-2011).
وفاز بواش برئاسة الفريق الذي قاده كمدرب لتتويج بلقب الدوري المحلي وكأس البرتغال ولقب كأس الاتحاد الأوروبي، بأغلبية ساحقة من الأصوات (80% من أصوات أعضاء الفريق البالغ عددهم 26 ألف عضو).
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ودرّب بواش أندية بورتو وتشلسي (2011-2012) وتوتنهام (2012-2013) وزينيت سان بطرسبرغ (2014-2016) وشانغهاي (2016-2017) ومارسيليا (2019-2021). (بي إن سبورتس)

المصدر: بي إن سبورتس
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