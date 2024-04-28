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رياضة
الرياضي تقدم هومنتمن في نصف نهائي بطولة كرة السلة
Lebanon 24
28-04-2024
|
13:00
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تقدم الرياضي بيروت حامل اللقب ضيفه هومنتمن بيروت 1 - 0 من خمس مباريات ممكنة بينهما في الدور نصف النهائي "فاينال فور" لبطولة لبنان في كرة السلة لنوادي الدرجة الاولى للرجال، بفوزه عليه 107 - 88، في المباراة التي اجريت بينهما عصر اليوم في قاعة صائب سلام بالنادي الرياضي في المنارة.
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ويلتقي في السلسلة الثانية من نصف النهائي فريقا بيروت فيرست كلوب والحكمة بيروت.
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