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رياضة

بسبب أزمة الـ"قمصان".. اتحاد العاصمة الجزائري ينسحب من مواجهة نهضة بركان المغربي

Lebanon 24
28-04-2024 | 23:00
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انسحب فريق اتحاد العاصمة الجزائري مساء الأحد، من مواجهة مضيفه فريق نهضة بركان المغربي، حسب مصادر صحفية جزائرية.

ورفض اتحاد العاصمة مواجهة نهضة بركان بسبب تضمن القميص الرسمي للفريق خريطة المغرب كاملة وهو ما عرف بـ"أزمة القمصان".
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وتدخل هذه المباراة في إطار إياب نصف نهائي مسابقة كأس الاتحاد الإفريقي، التي كانت من المرتقب أن تجرى على أرضية الملعب البلدي في مدينة بركان المغربية.

وبدوره كان الفريق المغربي قد انسحب من مباراة الذهاب في الجزائر بعد اعترضه على حجز السلطات الجزائرية أمتعته في مطار هواري بو مدين في العاصمة الجزائرية، لتضمن القميص الرسمي للفريق خريطة المغرب كاملة. (سكاي نيوز عربية)
المصدر: سكاي نيوز عربية
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