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رياضة
مانشستر سيتي وأرسنال.. السباق يبقى مشتعلا
Lebanon 24
29-04-2024
|
01:46
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قطع مانشستر سيتي خطوة أخرى في محاولته للفوز بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز للمرة الرابعة تواليا، الأحد، بتغلبه 2-صفر على مضيفه نوتنغهام فورست المهدد بالهبوط، كما انفرد إرلينغ هالاند مجددا بصدارة هدافي المسابقة.
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وواصل فريق المدرب بيب غوارديولا الضغط على أرسنال المتصدر، إذ يتأخر عنه بنقطة واحدة فقط، بعدما صمد أرسنال ليفوز 3-2 على توتنهام هوتسبير في وقت سابق اليوم.
ولعب سيتي مباراة أقل من أرسنال.
ووضع يوسكو غفارديول سيتي في المقدمة في الدقيقة 32 بضربة رأس قوية بعد ركلة ركنية نفذها كيفن دي بروين.
وأهدر نوتنغهام فرصتين خطيرتين في الشوط الأول.
وترك البديل هالاند بصمة فورية فور نزوله في أول مباراة يلعبها بعد غياب لمواجهتين بسبب إصابة عضلية.
وحصل النرويجي على تمريرة من دي بروين في الدقيقة 71، أطلقها في الزاوية البعيدة محرزا هدفه 21 في الدوري هذا الموسم.
وكان هالاند يتقاسم قبلها صدارة قائمة الهدافين مع كول بالمر لاعب تشلسي.
ووهنت حظوظ ليفربول، ثالث المتسابقين على الصدارة، مؤخرا بعد سلسلة من النتائج المخيبة للآمال، كان آخرها التعادل مع وست هام، السبت.
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