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رياضة

غوارديولا: أمامنا الكثير للتتويج.. وأرسنال لن يخسر أي نقاط

Lebanon 24
29-04-2024 | 03:22
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يواصل مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز الضغط على المتصدر أرسنال، لكن مديره الفني الإسباني جوسيب غوارديولا قال إنه لا يزال أمام فريقه الكثير من الجهد والعمل الجاد في سعيه للتتويج الرابع على التوالي.
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وبفضل هدفين من يوسكو غفارديول وإرلينغ هالاند بواقع هدف في كل شوط، رفع فريق غوارديولا الثاني في القائمة رصيده إلى 79 نقطة من 34 مباراة، بينما يملك أرسنال 80 نقطة من 35 مباراة.

وردا على سؤال حول فرص سيتي في التتويج باللقب هذا الموسم، قال غوارديولا للصحفيين: "من السابق لأوانه (طرح هذا السؤال). وجهوا لي هذا السؤال عندما نكون في قمة الترتيب قبل آخر مباراة في الموسم".

وتابع المدرب الإسباني: "لكن مع تبقي 4 مباريات فإن الأمر يبدو أنه لا يزال علينا تسلق جبل شاهق. الأمر بيدنا. إن تعادلنا في مباراة فلن نحرز لقب الدوري الممتاز".

وبينما تعثرت فرصة أرسنال في الفوز بلقب البطولة في الجولات القليلة الأخيرة من الموسم الماضي، فإنه يحافظ على فرصته هذا الموسم وفاز 3-2 على توتنهام هوتسبير، الأحد.

وعن المنافس اللندني قال غوارديولا: "نحن نتمنى أن يخسر لكن لا سلطة لنا على ما يقوم به. نعم تتبقى 4 مباريات. لا أعتقد أنه سيخسر أي نقاط ونحن نعرف تحديدا ما يتعين علينا القيام به".

وفي مباراته المقبلة في الدوري، سيلتقي مانشستر سيتي ضيفه ولفرهامبتون، السبت.
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