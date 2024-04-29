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رياضة
سيلفا يعلن رحيله عن تشيلسي.. إلى أين وجهته المقبلة؟
Lebanon 24
29-04-2024
|
10:44
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أعلن المدافع الدولي المخضرم البرازيلي تياغو سيلفا رحيله عن تشيلسي نهاية الموسم الحالي، بعد أربعة مواسم قضاها في رحاب النادي اللندني.
ومنذ وصوله إلى تشيلسي في 2020، خاض سيلفا 151 مباراة بقميص الـ "بلوز" وساهم في فوزه بلقب دوري أبطال أوروبا 2021 ومونديال الأندية 2022 والكأس السوبر الأوروبية.
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وبعث سيلفا (39 عاما) رسالة مؤثرة إلى جماهير تشيلسي عبر الموقع الرسمي للنادي على منصة "إكس" جاء فيها: "يعني تشيلسي الكثير بالنسبة لي. لقد جئت إلى هنا بهدف البقاء لمدة عام واحد فقط، وانتهى الأمر بأربع سنوات. ليس فقط بالنسبة لي ولكن لعائلتي أيضا".
وتابع مدافع ميلان الإيطالي (2009-2012) وباريس سان جيرمان الفرنسي السابق (2012-2020): "أولادي يلعبون في تشيلسي، لذا فمن دواعي الفخر أن أكون جزءا من عائلة تشيلسي... ".
وأضاف: "أعتقد أنه مع كل ما فعلته هنا على مدار السنوات الأربع، كنت دائما أبذل قصارى جهدي. لكن، لسوء الحظ، لكل شيء بداية ووسط ونهاية.. آمل في أن أترك الباب مفتوحا حتى أتمكن من العودة في المستقبل القريب، ولكن في دور آخر هنا.. إنه حب لا يوصف. لا أستطيع إلا أن أقول شكرا".
وتحدثت وسائل إعلام محلية عن إمكانية عودة سيلفا إلى البرازيل للدفاع عن قميص فريقه السابق فلومينينسي.
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