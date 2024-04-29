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رياضة

مدافع أرسنال يستخدم حيلة غريبة لمساعدة فريقه في هز شباك توتنهام (فيديو)

Lebanon 24
29-04-2024 | 08:00
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بطريقة غريبة، ساهم مدافع أرسنال بن وايت في تسجيل فريقه هدفين في شباك غريمه توتنهام، خلال مباراة جمعت الفريقين أمس الأحد لحساب المرحلة الـ35 من منافسات الدوري الإنكليزي.
ولعبت تكتيكات الظهير الأيمن المزعجة والمضحكة أثناء تنفيذ فريقه أرسنال للركلات الركنية دورا محوريا في تسجيل هدفين من كرتين ثابتين.

ففي الدقيقة 15 من زمن المباراة وعند حصول فريق أرسنال على ضربة ركنية، تواجد بن وايت داخل منطقة جزاء المنافس، وحاول فك قفاز حارس مرمى نادي توتنهام، غولييلمو فيكاريو. وعندما انشغل فيكاريو بإبعاد بن وايت، استغل أرسنال عدم تركيز الحارس على الكرة الركنية لينفذها بوكايو ساكا بسرعة قبل أن يسجلها لاعب وسط توتنهام، بيير إميل هويبيرغ برأسه بالخطأ في مرمى فريقه.


واستخدم وايت نفس التكتيكي قبل تنفيذ ضربة ركنية  أخرى في الدقيقة 38، حيث ظهر وهو يضايق الحارس فيكاريو، مما دفع الأخير للخروج قليلا من موقعه.

وتركت حيلة وايت، زميله كاي هافرتز بدون رقابة ليستقبل الكرة من الركلة الركنية بضربة رأسية في شباك توتنهام.
 
 
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وانتهت المباراة بفوز أرسنال بنتيجة 3-2 ليعزز موقعه في صدارة الدوري بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، علما بأن الأخير يملك في جعبته مباراة مؤجلة.
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