اللّقاء المُنتظر.. بايرن على أتمّ الإستعداد للقاء ريال مدريد

أنهى بايرن ميونيخ استعداداته قبل استضافته لريال مدريد، في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال في واحدة من كلاسيكيات الكرة الأوروبية.



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الحصة التدريبية الأخيرة عرفت عودة صانع الألعاب جمال موسيالا، بالإضافة إلى الثلاثي ليروي ساني وسيرج غنابري وكونراد لايمر الذين كانوا غائبين بسبب الإصابة. الفريق البافاري سيكون مطالباً بتحقيق نتيجة إيجابية على ملعبه أمام بطل القارة أربع عشرة مرة.الحصة التدريبية الأخيرة عرفت عودة صانع الألعاب جمال موسيالا، بالإضافة إلى الثلاثي ليروي ساني وسيرج غنابري وكونراد لايمر الذين كانوا غائبين بسبب الإصابة.

وتُعد هذه المواجهة الثامنة بين الفريقين في نصف النهائي، حيث تمكن البايرن من ضمان التأهل في أربعة من الصدامات الخمسة الأولى بينما أقصي في آخر مواجهيتن بين العملاقين. (بي إن سبورتس)