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رياضة
الحكمة يهزم بيروت في أولى مواجهات نصف نهائي دوري السلة
Lebanon 24
30-04-2024
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تقدم الحكمة بيروت مضيفه بيروت فيرست كلوب 1 - 0 من خمس مباريات ممكنة بينهما في الدور نصف النهائي "فاينال فور" من بطولة لبنان في كرة السلة لنوادي الدرجة الاولى للرجال، إذ شهدت المباراة إثارة وندية، حتى نجح الحكمة في إنهاء الأمور لصالحه بفارق 5 نقاط فقط في الأمتار الأخيرة (97-92).
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وواصل المحترف كلينتوني إيرلي، الوافد الجديد لفريق الحكمة، تألقه، بعدما لعب دورا بارزا في تقدم فريقه بنتيجة 1-0 في سلسلة نصف النهائي.
وسجل إيرلي 29 نقطة إضافة لـ7 متابعات ناجحة تحت السلة، و 3 تمريرات حاسمة خلال اللقاء.
ويستضيف فريق الحكمة نظيره بيروت في ثاني مواجهات نصف النهائي يوم 4 أيار المقبل بحثا عن حسم الأمور والتأهل للمباراة النهائية. (موقع كورة)
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