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رياضة

بين السعودية وبرشلونة.. ليفاندوفسكي يحسم قراره

Lebanon 24
30-04-2024 | 01:39
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بعد انتشار أخبار عن رحيله إلى الدوري السعودي، حسم النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي موقفه من الرحيل عن برشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وفي حديثه لصحيفة "بيلد" الألمانية، كشف ليفاندوفسكي: "الرحيل عن برشلونة هذا الصيف، أمر غير ممكن، وهو ليس مطروحا للتفكير بكل تأكيد".
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وأضاف: "أشعر بأنني بحالة جيدة جسديا، واعتبارا من اليوم، سأستمر لمدة عامين على الأقل".

وتابع: "حين لا أكون في أعلى مستوى بدني، سأبدأ في التفكير في ذلك (المغادرة)".

وسبق أن كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، نقلا عن مصادر قريبة من المهاجم البولندي، أن ليفاندوفسكي "لا يفكر في مغادرة برشلونة"، حيث يرتبط معه بعقد يستمر حتى حزيران 2025.(سكاي نيوز عربية)
المصدر: سكاي نيوز عربية
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