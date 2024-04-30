برشلونة ينجو من فخّ فالنسيا

عبر برشلونة من مطب ضيفه فالنسيا بالفوز عليه 4-2، ضمن المرحلة 33 من الدوري الإسباني لكرة القدم.



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وتعرض حارس فالنسيا الجورجي، جيورجي مامارداشفيلي للطرد في الدقيقة 45+ 4.



وارتكب مامارداشفيلي خطأ فادحا في التعامل مع كرة أعادها اليه زميله المدافع ياريك غاسيوروفسكي فهيأها لنفسه لكنها طالت عليه وتهيأت امام لامين جمال الذي حاول مراوغته لكن الحارس أوقفها بيده خارج عرينه فكان نصيبه الطرد بعد اللجوء الى حكم الفيديو المساعد (45+4).



واضطر مدرب فالنسيا روبن باراخا الى إخراج المهاجم البرتغالي أندريه ألميدا للدفع بالحارس البديل خاومي دومينيتش. وسجل لبرشلونة فيرمين لوبيز 22، ونجمه البولندي روبيرت ليفاندوفسكي هاتريك 50، 82 و90+3 في حين سجل لفالنسيا هوغو دورو 27، وبيبيلو من ضربة جزاء.وتعرض حارس فالنسيا الجورجي، جيورجي مامارداشفيلي للطرد في الدقيقة 45+ 4.وارتكب مامارداشفيلي خطأ فادحا في التعامل مع كرة أعادها اليه زميله المدافع ياريك غاسيوروفسكي فهيأها لنفسه لكنها طالت عليه وتهيأت امام لامين جمال الذي حاول مراوغته لكن الحارس أوقفها بيده خارج عرينه فكان نصيبه الطرد بعد اللجوء الى حكم الفيديو المساعد (45+4).واضطر مدرب فالنسيا روبن باراخا الى إخراج المهاجم البرتغالي أندريه ألميدا للدفع بالحارس البديل خاومي دومينيتش.

وعاد برشلونة للمركز الثاني برصيد 73 نقطة، أما فالنسيا فتوقف رصيده عند النقطة 47 في المركز الثامن. (بي إن سبورتس)