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رياضة

مدفيديف وروبليف يصعدان إلى ربع نهائي دورة مدريد

Lebanon 24
30-04-2024 | 10:25
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بلغ الروسيان دانييل مدفيديف وأندريه روبليف ربع نهائي دورة مدريد للتنس، بفوز الأول الثلاثاء على الكازاخستاني ألكسندر بوبليك 7-6، 6-4 والثاني على الهولندي تالون خريكسبور 6-2، و6-4.

ورغم أن الأرض الترابية ليست المفضلة لديه، فقد أصبح مدفيديف المصنف رابعا عالميا، عاشر لاعب يبلغ الدور ربع النهائي في الدورات التسع للماسترز ضمن الروزنامة.
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ويلاقي مدفيديف في ربع النهائي الفائز بين الإسباني المخضرم رافائيل نادال والتشيكي ييري ليهيتشكا.
 
أما روبليف المصنف ثامنا عالميا، فبلغ الدور ربع النهائي في مدريد دون أن يخسر أية مجموعة في ثلاث مباريات.
 
وفي الدور المقبل، يلاقي الروسي، الفائز من مواجهة الإسباني كارلوس ألكاراس الثالث عالميا وحامل اللقب والألماني يان لينارد شتروف. (روسيا اليوم) 
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