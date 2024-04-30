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رياضة

بلجيكا في كأس اليورو.. من دون كورتوا

Lebanon 24
30-04-2024 | 13:48
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يغيب الحارس البلجيكي تيبو كورتوا المبتعد عن صفوف فريقه ريال مدريد الإسباني منذ فترة طويلة بسبب الإصابة عن منتخب بلاده المشارك في كأس أوروبا لكرة القدم في ألمانيا هذا الصيف، وفقاً لما أعلن الثلاثاء الإيطالي-الألماني دومينيكو تيديسكو مدرب "الشياطين الحمر".
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وعانى كورتوا (31 عاماً) من تمزق في الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليسرى في أوائل آب 2023 واضطر إلى الخضوع لعملية جراحية في ركبته اليمنى في منتصف آذار 2024. والتحق بزملائه في ريال مدريد الإثنين، حيث سيتواجد في ميونيخ لمواجهة بايرن في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

واتسمت علاقة كورتوا بالمدرب تيديسكو بالفتور منذ حزيران 2023، بسبب قرار الأخير بعدم منحه شارة القيادة في المنتخب أمام النمسا بعد إصابة صانع الالعاب كيفن دي بروين، مفضلاً عليه المهاجم روميلو لوكاكو.

وأعلن في كانون الأول الماضي عن تخليه عن المشاركة في كأس أوروبا بسبب إصابة في ركبته اليسرى.

وأوضح تيديسكو في اجتماع مع وسائل الإعلام الألمانية "بشأن هذا الموضوع، لقد قيل كل شيء بالفعل. لا أريد تكرار الأمر. أنا متناغم مع ذلك".

وقال تيديسكو إنه بإعلان كورتوا قراره في كانون الأول، سمح حارس ريال للطاقم التدريبي بالتحضير لخيارات أخرى "نحن نركز على اللاعبين الذين يتمتعون بحالة جيدة. (بي إن سبورتس)
المصدر: بي إن سبورتس
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