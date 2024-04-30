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رياضة

دل بوسكي يترأس لجنة للإشراف على الاتحاد الإسباني

Lebanon 24
30-04-2024 | 13:58
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سيترأس مدرب ريال مدريد ومنتخب إسبانيا السابق فيسنتي دل بوسكي لجنة للإشراف على الاتحاد الإسباني لكرة القدم الذي يعاني من أزمة فساد، كما أعلنت الحكومة المحلية الثلاثاء.
وقاد المدرب المعتزل (73 عاماً) منتخب بلاده إلى إحراز كأس العالم 2010 في نسخة جنوب إفريقيا، وكأس أوروبا 2012 التي احتضنتها بولندا وأوكرانيا، كما قاد ريال مدريد إلى لقبين في دوري أبطال أوروبا.
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وقالت بيلار أليغريا وزيرة التعليم والرياضة: "أنا فخورة بأن أعلن أن الشخص الذي سيرأس اللجنة ويمثلها... هو فيسنتي دل بوسكي".

وتابعت: "سيكون دل بوسكي وجه وممثل لكرة القدم الاسبانية".

وأضافت أليغريا: "أعتقد أنّ دل بوسكي هو أفضل تمثيل لشخص جيّد يتمتع بجودة إنسانية عظيمة، وقبل كل شيء، فهو مثال على الصدق والاحترام".


المصدر: بي إن سبورتس
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