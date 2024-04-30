Advertisement

رياضة

هل يتلاعب مبابي بريال مدريد؟

Lebanon 24
30-04-2024 | 15:35
A-
A+
Doc-P-1193920-638501140460199559.jpg
Doc-P-1193920-638501140460199559.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تنذر مؤشرات عديدة بأنَّ كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي في طريقه للانتقال إلى ريال مدريد الإسباني في الصيف المقبل.

فقد دخل مبابي في صدام علني مع إدارة باريس في صيف العام الماضي أدى إلى تجميده لفترة، وخرج ناصر الخليفي رئيس النادي الباريسي ليؤكد وقتها: "إما تجديد التعاقد، أو عرضه للبيع".
Advertisement

لكن ذاب الجليد بين الطرفين ثم توهج كيليان بقوة بإحرازه 43 هدفًا في جميع المسابقات هذا الموسم وسط تأكيدات جديدة بأنَّ اللاعب أبلغ إدارة النادي في فبراير/شباط الماضي، أنه سيرحل بنهاية الموسم الجاري حيث ينتهي تعاقده في 30 حزيران المقبل.

والتزم الطرفان الصمت حتى الآن، فلم يعلن كيليان مبابي أو نادي باريس سان جيرمان انتهاء تلك العلاقة التي بدأت بينهما منذ صيف 2017 عندما انضم كيليان من موناكو مقابل 180 مليون يورو.

بل ركز مبابي في تصريحاته لوسائل الإعلام عن طموحاته وأحلامه الكبيرة مثل التتويج بلقب دوري الأبطال بالقميص الباريسي، والمشاركة في أولمبياد باريس الصيفية 2024.

وقد تحمل المباراة النهائية في ويمبلي صدامًا مباشرًا بين مبابي وريال مدريد حال نجح الفريق الملكي في تجاوز بايرن ميونخ الألماني في قبل النهائي.

وبخلاف دوري الأبطال فإن مبابي يحلم أيضا بالمشاركة في أولمبياد باريس، وقد عبر عن ذلك كثيرا، إذ قال: "إنه حلم وفخر كبير ولكن الأمر متروك لإدارة النادي"، دون الإشارة إلى أي ناد يقصده.

لذا فإن أحلام مبابي تثير الشكوك ففي حال فاز مع بي إس جي بلقب دوري الأبطال قد تقوى شوكته أكثر ويتراجع عن اتفاقه مع ريال مدريد على الانتقال بصفقة انتقال حر.

وسبق أن ضحى كيليان في فرصة الانتقال للنادي الملكي مجانا في 2022 بسبب أحلامه وطموحاته الشخصية حيث كشف حينها عن حلمه بأن يكون الهداف التاريخي لسان جيرمان مما دفعه لتجديد تعاقده حتى 2024 وإصدار بيان اعتذار لرئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز.(موقع كورة)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
17:15 | 2024-04-30
15:55 | 2024-04-30
13:58 | 2024-04-30
13:48 | 2024-04-30
10:25 | 2024-04-30
07:33 | 2024-04-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24