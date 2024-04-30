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رياضة

أحد أعرق الفرق.. رونالدو يبيع حصته في نادي كروزيرو

Lebanon 24
30-04-2024 | 23:00
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أعلن النجم البرازيلي السابق رونالدو بيع ناديه كروزيرو، أحد أعرق الفرق في البرازيل، بعد سنتين من شرائه عندما كان يقبع في دوري الدرجة الثانية.
وقال بطل العالم 2002، خلال مؤتمر صحافي في مقر النادي في بيلو هوريزونتي: "لقد إنجزت مهمتي. كانت فكرتي دائما هي إعادة بناء كروزيرو، وإعادته إلى مكانه الصحيح، وعندما يحين الوقت، تسليمه إلى الشخص المناسب".
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وتواجد إلى جانب رونالدو، المالك الجديد، بدرو لورنسو، وهو مليونير يترأس سلسلة المتاجر الكبرى سوبرميركادوس بي أيتش. (بي إن سبورتس)
 
المصدر: بي إن سبورتس
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