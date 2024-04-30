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رياضة

بين البايرن وريال مدريد.. زيدان ينحاز للملكيّ الأبيض

Lebanon 24
30-04-2024 | 15:55
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توقع أسطورة كرة القدم الفرنسية زين الدين زيدان، الفائز من مواجهة بايرن ميونخ وريال مدريد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ووفقا لموقع "ذا أتلتيك" البريطاني، فإن زيدان يرجح كفة ريال مدريد للفوز على البايرن.
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ونقل الموقع عن زيدان الذي توج مع ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا كلاعب عام 2002 ثم كمدرب في ثلاث مناسبات متتالية أعوام 2016 و 2017 و2018، قوله: "المواجهات التي خضناها مع بايرن كانت دائما رائعة، إنها المباريات التي نريد دائما أن نلعبها، لأن بايرن فريق تنافسي وقوي جدا جدا".

وعن مواجهة الليلة، علق صاحب الـ51 عاما: "لن يكون الأمر سهلا لريال مدريد، لكن في الوقت نفسه، الريال هو الريال".

وأكد "ذا أتلتيك" أن زيدان يرجح كفة ريال مدريد أمام بايرن ميونخ رغم أنه حذر كثيرا من قوة الفريق الألماني.

وأقصى ريال مدريد نظيره بايرن ميونخ من دوري الأبطال تحت قيادة زيدان في مناسبتين، الأولى كانت في ربع نهائي نسخة عام 2017 والثانية كانت في نصف نهائي عام 2018.(روسيا اليوم)
المصدر: روسيا اليوم
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