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رياضة

فينيسيوس يُنقذ الريال من مخالب البايرن ويُشعل دوري الأبطال

Lebanon 24
30-04-2024 | 17:15
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سجّل فينيسيوس جونيور هدفين جاء أحدهما من ركلة جزاء قبل دقائق من صفارة النهاية ليهدي ريال مدريد الإسباني تعادلاً ثميناً 2-2 أمام مضيفه بايرن ميونيخ في ذهاب الدور قبل النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم على ملعب أليانز أرينا اليوم الثلاثاء.
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ويلتقى الفريقان إياباً على ملعب سانتياغو برنابيو في الثامن منمايو أيار، على أن يواجه المتأهل الفائز من بروسيا دورتموند الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي في المواجهة الأخرى بالدور قبل النهائي.
وأنهى ريال مدريد الشوط الأول من مباراة اليوم متقدما بهدف سجله فينيسيوس جونيور، ثم رد بايرن موازين المباراة لصالحه بهدفين في الشوط الثاني سجلهما ليروي ساني وهاري كين، وجاء هدف كين منركلة جزاء، ثم سجل فينيسيوس هدف التعادل 2-2 من ركلة جزاء في الدقيقة 83.
ويشارك بايرن في قبل نهائي دوري الأبطال للمرة الأولى منذ أربع سنوات وقد تأهل بالفوز 3-2 بنتيجة إجمالية على أرسنال في دور الثمانية.

بينما تأهّل ريال مدريد، الفائز باللقب 14 مرة، إلى قبل النهائي بإقصاء مانشستر سيتي حامل اللقب بركلات الترجيح.
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