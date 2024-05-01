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رياضة

كورتوا يغيب عن "يورو 2024" رغم جاهزيته البدنية

Lebanon 24
01-05-2024 | 00:30
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أعلن المدرب الألماني دومينيكو تيديسكو، مدرب منتخب بلجيكا لكرة القدم اليوم الثلاثاء، غياب الحارس الأساسي تيبو كورتوا المبتعد عن صفوف فريقه ريال مدريد الإسباني منذ فترة طويلة بسبب الإصابة، عن منافسات كأس أمم أوروبا "يورو 2024" الصيف المقبل، رغم تعافيه من إصابته.
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وتعرض الحارس الدولي البالغ من العمر 31 عامًا لإصابة بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليسرى آب العام الماضي، ليخضع بعدها إلى عملية جراحية في ركبته اليمنى في منتصف آذار 2024. 

والتحق كورتوا بزملائه في النادي الملكي أمس الإثنين، الذين توجهوا إلى مدينة ميونخ لمواجهة بايرن في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الليلة؛ ويأمل مدرب الميرينغي، الإيطالي كارلو أنشيلوتي حاليًا في عودة الحارس الأساسي إلى الملاعب في المباراة المقبلة من منافسات الجولة الثالثة والأربعين بالدوري ضد قادش يوم السبت المقبل.

وأكد مدرب المنتخب البلجيكي تيديسكو، غياب الحارس المخضرم عن قائمة منتخب بلاده في البطولة المقبلة، رغم أن حارس تشيلسي السابق سيكون متعافيًا وجاهزًا للمشاركة وقتها.
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