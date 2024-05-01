فينيسيوس يحقق رقماً مميزاً بعد هدفيه في شباك بايرن ميونخ

فينيسيوس جونيور يسجل الثاني من علامة الجزاء للميرينغي ويعيد المباراة لنقطة الصفر 😱#دوري_أبطال_أوروبا #بايرن_ميونيخ #ريال_مدريد#UCL pic.twitter.com/zgmdMeCens
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 30, 2024
فينيسيوس جونيور يسجل الثاني من علامة الجزاء للميرينغي ويعيد المباراة لنقطة الصفر 😱#دوري_أبطال_أوروبا #بايرن_ميونيخ #ريال_مدريد#UCL pic.twitter.com/zgmdMeCens
🎥 هدف فينيسيوس جونيور كامل مع تمريرة توني كروس التاريخية! ✨♥️pic.twitter.com/BgQegUtMlm
— شبكة RM4Arab (@RM4Arab) April 30, 2024
🎥 هدف فينيسيوس جونيور كامل مع تمريرة توني كروس التاريخية! ✨♥️pic.twitter.com/BgQegUtMlm