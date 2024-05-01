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رياضة

مبابي وثنائي ريال مدريد يتنافسون على جوائز الأفضل في فرنسا

Lebanon 24
01-05-2024 | 03:56
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كشف اتحاد اللاعبين الفرنسيين عن قائمة المرشحين لجوائز الأفضل في 2024، والتي سوف تعلن في حفل رسمي يوم 13 أيار المقبل.
كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، فاز بجائزة الأفضل العام الماضي، للمرة الرابعة على التوالي، بينما توج زميله نونو مينديز بجائزة أفضل لاعب شاب في الدوري.
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وينافس على جائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي، كل من: "بيير إيمريك أوباميانغ (مارسيليا)، عثمان ديمبلي (باريس)، بيير ليز ميلو (بريست)، كيليان مبابي (باريس)، إيدون زيغروفا (ليل)".
أما أفضل لاعب شاب في الدوري الفرنسي، فتنحصر المنافسة بين "إلياس بن الصغير (موناكو)، ريان شرقي (ليون)، ديزيريه دوي (رين)، ليني يورو (ليل)، وارن زاير إيمري (باريس)".

وينافس على جائزة أفضل حارس مرمى: "ماركو بيزوت (بريست)، مارسين بولكا (نيس)، لوكاس شوفالييه (ليل)، جيانلويجي دوناروما (باريس)، برايس سامبا (لانس)".

أما أفضل مدرب، فيقتصر الصراع على: "لوكا إلسنر (لوهافر)، لويس إنريكي (باريس)، باولو فونيسكا (ليل)، فرانك هايس (لانس)، إريك روي (بريست)".

وفيما يتعلق بجائزة أفضل لاعب فرنسي في الخارج، فيتنافس: "إدواردو كامافينغا (ريال مدريد)، أنطوان غريزمان (أتلتيكو مدريد)، مايك ماينان (ميلان)، ويليام صليبا (آرسنال)، أوريليان تشواميني (ريال مدريد)".
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