Advertisement

رياضة

بعد صلاح وكلوب.. بونو ينفعل أمام مدربه

Lebanon 24
01-05-2024 | 07:30
A-
A+
Doc-P-1194162-638501691938613818.jpg
Doc-P-1194162-638501691938613818.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشف مقطع فيديو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي الحارس ياسين بونو وهو يتحدث بانفعال مع مدربه في فريق الهلال السعودي خروري خيسوس خلال مباراة الفريق الثلاثاء، ضمن نصف نهائي كأس السعودية.

وأظهر الفيديو المنشور على منصة "إكس" المدرب البرتغالي وهو غاضب ويطلب من بونو التراجع والعودة من وسط الملعب قبل أن يصدر عن النجم المغربي رد فعل وصف بـ"القوي".

وأثار رد فعل ياسين بونو استغراب الجماهير خصوصا وأن حارس الهلال السعودي يعرف بأنه واحد من أكثر اللاعبين انضباطا وأقلهم انفعلا داخل أرضية الملعب.
 
وتأتي هذه الواقعة بعد أيام من المشادات الكلامية التي وقعت بين محمد صلاح ومدربه في ليفربول يورغن كلوب خلال مباراة الفريق الأخيرة بالدوري الإنكليزي الممتاز. (سكاي نيوز عربية) 
 
Advertisement
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
03:56 | 2024-05-01
02:01 | 2024-05-01
00:30 | 2024-05-01
23:00 | 2024-04-30
17:15 | 2024-04-30
15:55 | 2024-04-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24