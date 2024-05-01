21
o
بيروت
22
o
طرابلس
22
o
صور
22
o
جبيل
21
o
صيدا
22
o
جونية
20
o
النبطية
21
o
زحلة
19
o
بعلبك
22
o
بشري
22
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
ليفاندوفسكي يرفض عرضا خياليا من الدوري السعودي
Lebanon 24
01-05-2024
|
10:31
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت تقارير صحفية عن موقف البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة، من الرحيل إلى الدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وارتبط اسم ليفاندوفسكي بالرحيل عن الفريق الكتالوني، بنهاية الموسم الحالي، في ظل اهتمام العديد من الأندية السعودية بضمه.
Advertisement
ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن النجم البولندي، رفض عرضا باهظا من أحد فرق الدوري السعودي (لم تكشف عنه)، معربا عن سعادته بالتواجد في برشلونة.
وأضافت الصحيفة، أن ليفاندوفسكي لا يفكر في الرحيل حتى لو أنهى برشلونة الموسم بدون حصد أي لقب، أو عرضوا عليه كل أموال العالم. (كووورة)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"كسرتيلي ضهري يا إختي".. شقيق إحدى ضحايا حريق المطعم في بيروت ينعاها بحرقة
Lebanon 24
"كسرتيلي ضهري يا إختي".. شقيق إحدى ضحايا حريق المطعم في بيروت ينعاها بحرقة
14:11 | 2024-04-30
30/04/2024 02:11:02
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأسماء... هؤلاء هم ضحايا حريق المطعم في بشارة الخوري
Lebanon 24
بالأسماء... هؤلاء هم ضحايا حريق المطعم في بشارة الخوري
05:21 | 2024-05-01
01/05/2024 05:21:06
Lebanon 24
Lebanon 24
رجل أعمال إماراتيّ يزفّ خبراً ساراً للبنانيين... إستثمار كبير وفرص عمل
Lebanon 24
رجل أعمال إماراتيّ يزفّ خبراً ساراً للبنانيين... إستثمار كبير وفرص عمل
05:34 | 2024-05-01
01/05/2024 05:34:12
Lebanon 24
Lebanon 24
سماع دوي انفجار قويّ في مختلف أرجاء الجنوب.. هذا سببه
Lebanon 24
سماع دوي انفجار قويّ في مختلف أرجاء الجنوب.. هذا سببه
15:38 | 2024-04-30
30/04/2024 03:38:15
Lebanon 24
Lebanon 24
فضيحة كبيرة بطلها "تيك توكر" شهير.. قوى الأمن أوقفته والجرائم التي يقوم بها تستهدف هؤلاء
Lebanon 24
فضيحة كبيرة بطلها "تيك توكر" شهير.. قوى الأمن أوقفته والجرائم التي يقوم بها تستهدف هؤلاء
07:49 | 2024-05-01
01/05/2024 07:49:05
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
13:00 | 2024-05-01
بين توهّج لونين وعودة كورتوا.. ريال مدريد ينتظر أزمة المركز الأساسي
11:24 | 2024-05-01
علموني هذا منذ صغري.. طقوس خاصة بـ"بيلنغهام" قبل كل مباراة فما سرّها؟
07:30 | 2024-05-01
بعد صلاح وكلوب.. بونو ينفعل أمام مدربه
03:56 | 2024-05-01
مبابي وثنائي ريال مدريد يتنافسون على جوائز الأفضل في فرنسا
02:01 | 2024-05-01
فينيسيوس يحقق رقماً مميزاً بعد هدفيه في شباك بايرن ميونخ
00:30 | 2024-05-01
كورتوا يغيب عن "يورو 2024" رغم جاهزيته البدنية
فيديو
تُعرض مرات عديدة يوميا.. أغنية تمجّد "كيم" تُثير استياء الكوريين في الخفاء (فيديو)
Lebanon 24
تُعرض مرات عديدة يوميا.. أغنية تمجّد "كيم" تُثير استياء الكوريين في الخفاء (فيديو)
00:07 | 2024-04-30
01/05/2024 20:14:29
Lebanon 24
Lebanon 24
اكتشف عام 2015.. تلسكوب "جيمس ويب" يحقق بإشارة عن حياة في كوكب آخر (فيديو)
Lebanon 24
اكتشف عام 2015.. تلسكوب "جيمس ويب" يحقق بإشارة عن حياة في كوكب آخر (فيديو)
04:00 | 2024-04-29
01/05/2024 20:14:29
Lebanon 24
Lebanon 24
ستكون من بين الأفضل لهذا العام.. Vivo تطلق ساعة مميزة هذه مواصفاتها (فيديو)
Lebanon 24
ستكون من بين الأفضل لهذا العام.. Vivo تطلق ساعة مميزة هذه مواصفاتها (فيديو)
04:00 | 2024-04-27
01/05/2024 20:14:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24