ليفاندوفسكي يرفض عرضا خياليا من الدوري السعودي





وارتبط اسم ليفاندوفسكي بالرحيل عن الفريق الكتالوني، بنهاية الموسم الحالي، في ظل اهتمام العديد من الأندية السعودية بضمه.

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ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن النجم البولندي، رفض عرضا باهظا من أحد فرق الدوري السعودي (لم تكشف عنه)، معربا عن سعادته بالتواجد في برشلونة. كشفت تقارير صحفية عن موقف البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة، من الرحيل إلى الدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.وارتبط اسم ليفاندوفسكي بالرحيل عن الفريق الكتالوني، بنهاية الموسم الحالي، في ظل اهتمام العديد من الأندية السعودية بضمه.ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن النجم البولندي، رفض عرضا باهظا من أحد فرق الدوري السعودي (لم تكشف عنه)، معربا عن سعادته بالتواجد في برشلونة.

وأضافت الصحيفة، أن ليفاندوفسكي لا يفكر في الرحيل حتى لو أنهى برشلونة الموسم بدون حصد أي لقب، أو عرضوا عليه كل أموال العالم. (كووورة)