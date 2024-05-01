بين توهّج لونين وعودة كورتوا.. ريال مدريد ينتظر أزمة المركز الأساسي





فبعد صدمة إصابة البلجيكي تيبو كورتوا بالرباط الصليبي، الصيف الماضي، وضع محبو الملكي أيديهم على قلوبهم، خشية انهيار الموسم، خاصة في ظل التعاقد مع "المتذبذب" كيبا أريزابالاجا على سبيل الإعارة من تشيلسي، لشغل دور الحارس الأساسي.

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واكتسب الأوكراني ثقة جماهير ريال مدريد، بعد المستويات المبهرة التي قدمها، وأبرزها لعب دور البطولة في موقعة مانشستر سيتي.



وتصدى الحارس صاحب الـ25 عاما، لركلتي ترجيح من برناردو سيلفا وماتيو كوفاسيتش، فضلا عن التألق خلال الوقتين الأصلي والإضافي، ليحمل الريال إلى نصف النهائي، ويكسب قلوب محبي اللون الأبيض. يعيش أندري لونين حارس ريال مدريد، حالة من التوهج في مسيرته، بعدما كان قبل أشهر، الحارس الثالث في صفوف الميرنجي.فبعد صدمة إصابة البلجيكي تيبو كورتوا بالرباط الصليبي، الصيف الماضي، وضع محبو الملكي أيديهم على قلوبهم، خشية انهيار الموسم، خاصة في ظل التعاقد مع "المتذبذب" كيبا أريزابالاجا على سبيل الإعارة من تشيلسي، لشغل دور الحارس الأساسي.واكتسب الأوكراني ثقة جماهير ريال مدريد، بعد المستويات المبهرة التي قدمها، وأبرزها لعب دور البطولة في موقعة مانشستر سيتي.وتصدى الحارس صاحب الـ25 عاما، لركلتي ترجيح من برناردو سيلفا وماتيو كوفاسيتش، فضلا عن التألق خلال الوقتين الأصلي والإضافي، ليحمل الريال إلى نصف النهائي، ويكسب قلوب محبي اللون الأبيض.

وكل المؤشرات تفيد بأن أنشيلوتي قد لا يغامر ويدفع بكورتوا فيما تبقى من الموسم، وبالتحديد بدوري الأبطال، إذ يضع الميرنجي عينه على اللقب 15 في تاريخه.



وقد يحصل البلجيكي على فرصته في الليجا، التي أصبح التتويج بها مسألة وقت بالنسبة لفريق العاصمة الإسبانية.

تواجه إدارة ريال مدريد أزمة كبيرة قبل نهاية الموسم الحالي، تتمثل في موقف لونين.