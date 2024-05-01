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رياضة

النجمان اللبنانيان عبدالله ورمضان أونداش يخوضان نزالين في بطولة "ون"

Lebanon 24
01-05-2024 | 15:27
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يشارك النجمان اللبنانيان عبدالله ورمضان أونداش في عرض ONE Friday Fights 61 (ون فرايداي فايتس 61) من بطولة "ون" يوم الجمعة.
ويأمل عبدالله أونداش بأن يمدد سلسلة انتصاراته في المنظمة حيث فاز بالنزالات الثلاثة التي خاضها بالفوز على نظيره التايلاندي سويسات مانوب جيم في نزال مواي تاي عن فئة وزن القشة. 
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أونداش كان قد أطاح مؤخراً ببارنبيت عن طريق ضربة قاضية جاءت في الجولة الأولى في 26 كانون الثاني ليرفع سجلّه الاحترافي الإجمالي المذهل في الفنون القتالية إلى 19-1. 

الفوز كان الثاني لأونداش على حساب بارنبيت إذ افتتح اللبناني رصيده في المنظمة عبر الإطاحة بالتايلاندي في 4 آب من العام الماضي. كما حقق أونداش، البالغ من العمر 22 عاماً، فوزاً صعباً على بالانغبون وور سانتاي بقرار منقسم في أيلول الماضي.  

ويخوض شقيق عبدالله الأصغر، النجم الصاعد رمضان أونداش، نزالاً بقواعد المواي تاي ضمن فئة وزن غير مقيّد (54.9 كغ) في العرض نفسه. رمضان، البالغ من العمر 17 عاماً، يسعى لتحسين سجلّه الاحترافي الإجمالي في الفنون القتالية (9-2) في مواجهته مع بيتشيتشاي بك ساينشاي. 

وكان رمضان أونداش، المُلقب بـ"العقرب"، قد افتتح رصيده في بطولة "ون" عبر الإطاحة بنظيره التايلاندي ياندام جيتموانيون عن طريق الضربة القاضية عند 1:20 من الجولة الأولى في 26 كانون الثاني الماضي. (بي إن سبورتس)
المصدر: بي إن سبورتس
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