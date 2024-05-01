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رياضة

بعد الإصابة.. نيمار يستعدّ للعودة

Lebanon 24
01-05-2024 | 16:13
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كشفت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، عن آخر تطورات تأهيل النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، من أجل العودة إلى المشاركة في مباريات الهلال السعودي، بعد فترة طويلة من الغياب.

وأصيب نيمار بقطع في الرباط الصليبي خلال تشرين الأول الماضي مع المنتخب البرازيلي في لقاء ضد أوروجواي بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.
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ووفقا لصحيفة "الرياضية" السعودية، فإن نيمار سيدخل المرحلة الخامسة (قبل الأخيرة) من برنامجه التأهيلي الأسبوع المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن المرحلة قبل الأخيرة للنجم البرازيلي، تعتمد على تقوية العضلات وتدريبات نوعية على الكرة والجري والسرعات. (موقع كورة)
 
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