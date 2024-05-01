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رياضة
الوكرة يتخطّى السد
Lebanon 24
01-05-2024
|
16:57
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بلغ الوكرة نهائي كأس قطر بفوزه على السد بركلات الترجيح عقب انتهاء مواجهتهما بالتعادل بهدفين لمثلهما في وقتها الأصلي.
وجاء الهدف الأول في المباراة بواسطة النجم أكرم عفيف في الدقيقة (12).
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وبعدها أضاف المحترف الإكوادوري غونسالو بلاتا الهدف الثاني للزعيم (27).
وفي الشوط الثاني سجل الوكرة هدف تقليص الفارق عن طريق أيوب عسال في الدقيقة (73).
وفي الدقيقة (83) تحصّل السد على ركلة جزاء لكن تقنية الفيديو المساعد تدخّلت لإلغائها ليأتي الرد في الوقت البديل عن الضائع من قبل الوكرة بتسجيل هدف التعادل عبر جيلسون دالا (90+3).
واحتكم الفريقان لركلات الترجيح التي ابتسمت للوكرة (5-4) ليبلغ النهائي. (بي إن سبورتس)
المصدر: بي إن سبورتس
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