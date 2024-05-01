حكيمي بعد السقوط أمام دورتموند: نثق في قدرتنا على التدارك

قال النجم الدولي المغربي لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي أشرف حكيمي إنه واثق من قدرة فريقه على تدارك الهزيمة أمام بوروسيا دورتموند وبلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا.

Advertisement

وكان الفريق الباريسي قد تعرّض للهزيمة (1-0) الأربعاء أمام مضيفه بوروسيا دورتموند الألماني في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.وسيكون فريق العاصمة الفرنسية مطالباً بتدارك هزيمة الذهاب في موقعة الإياب الثلاثاء المقبل على ملعب "بارك دي برانس" من أجل العبور إلى المشهد الختامي لأمجد الكؤوس الأوروبية. (بي إن سبورتس)