Advertisement

رياضة

النصر يضرب موعدًا مع الهلال في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

Lebanon 24
02-05-2024 | 00:45
A-
A+
Doc-P-1194399-638502325433465891.jpg
Doc-P-1194399-638502325433465891.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قاد البرتغالي كريستيانو رونالدو النصر للفوز على الخليج 3-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء على ملعب الأول بارك، ضمن منافسات الدور قبل النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين. 

وضرب "العالمي" موعدا في النهائي مع غريمه الهلال، الذي تأهل أمس بعد تخطي عقبة اتحاد جدة بنتيجة 2-1.
Advertisement

وسجل للنصر كريستيانو رونالدو في الدقيقة 17 و57، وساديو ماني (37 من ركلة جزاء)، بينما سجل هدف الخليج فواز الطريس في الدقيقة 82. (موقع كورة)
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:21 | 2024-05-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:34 | 2024-05-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:49 | 2024-05-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:30 | 2024-05-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:45 | 2024-05-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
02:00 | 2024-05-02
01:00 | 2024-05-02
23:45 | 2024-05-01
23:00 | 2024-05-01
18:30 | 2024-05-01
18:00 | 2024-05-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24