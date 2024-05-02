النصر يضرب موعدًا مع الهلال في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

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قاد البرتغالي كريستيانو رونالدو النصر للفوز على الخليج 3-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء على ملعب الأول بارك، ضمن منافسات الدور قبل النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.وضرب "العالمي" موعدا في النهائي مع غريمه الهلال، الذي تأهل أمس بعد تخطي عقبة اتحاد جدة بنتيجة 2-1.وسجل للنصر كريستيانو رونالدو في الدقيقة 17 و57، وساديو ماني (37 من ركلة جزاء)، بينما سجل هدف الخليج فواز الطريس في الدقيقة 82. (موقع كورة)