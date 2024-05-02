Advertisement

رياضة

غوركان يقلب الطاولة ويفرض التعادل على الرياضي

Lebanon 24
02-05-2024 | 01:00
A-
A+
Doc-P-1194401-638502329714737976.jpeg
Doc-P-1194401-638502329714737976.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
فرض غوركان الايراني مباراة ثالثة فاصلة الرياضي في نهائي منطقة الغرب في دوري ابطال غرب آسيا في كرة السلة "وصل"، الذي ينظمه الاتحاد الآسيوي لكرة السلة بإشراف الاتحاد الدولي "فيبا"، بعدما عادله 1 - 1 من ثلاث مباريات ممكنة.
Advertisement

وفاز غوركان مساء امس الاربعاء على ضيفه 95 - 85 في المباراة التي اجريت بينهما في قاعة "أزادي" بالعاصمة طهران.

وتقام المباراة الثالثة الفاصلة الاربعاء المقبل في مجمع نهاد نوفل بزوق مكايل.

وتأهل الرياضي وغوركان والحكمة بيروت الدور النهائي للبطولة المرجح اقامته في بيروت.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:21 | 2024-05-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:34 | 2024-05-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:49 | 2024-05-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:30 | 2024-05-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:45 | 2024-05-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
02:00 | 2024-05-02
00:45 | 2024-05-02
23:45 | 2024-05-01
23:00 | 2024-05-01
18:30 | 2024-05-01
18:00 | 2024-05-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24