غوركان يقلب الطاولة ويفرض التعادل على الرياضي

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فرض غوركان الايراني مباراة ثالثة فاصلة الرياضي في نهائي منطقة الغرب في دوري ابطال غرب آسيا في كرة السلة "وصل"، الذي ينظمه الاتحاد الآسيوي لكرة السلة بإشراف الاتحاد الدولي "فيبا"، بعدما عادله 1 - 1 من ثلاث مباريات ممكنة.وفاز غوركان مساء امس الاربعاء على ضيفه 95 - 85 في المباراة التي اجريت بينهما في قاعة "أزادي" بالعاصمة طهران.وتقام المباراة الثالثة الفاصلة الاربعاء المقبل في مجمع نهاد نوفل بزوق مكايل.وتأهل الرياضي وغوركان والحكمة بيروت الدور النهائي للبطولة المرجح اقامته في بيروت.