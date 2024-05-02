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رياضة
بارما يعود مجدداً لدوري الأضواء
Lebanon 24
02-05-2024
|
02:00
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ضمِن بارما عودته إلى الدوري الإيطالي لكرة القدم "سيري أ" بعد غياب ثلاث سنوات، وذلك عقب تعادله مع مضيفه باري 1-1 الأربعاء في المرحلة السادسة والثلاثين من الـ"سيري ب".
ورفع بارما رصيده إلى 74 نقطة في الصدارة قبل مرحلتين على انتهاء البطولة، بفارق 3 نقاطٍ عن كومو الثاني، و7 عن فينيتسيا الثالث الذي لم يعد بإمكانه معادلته أو التقدّم عليه.
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وسجّل الفرنسي أنجي-يوان بوني هدف بارما في الدقيقة 50، قبل أن يُعادل فاليريو دي تشيزاري (68).
ويُمكن لبارما الذي لعب له كوكبة من النجوم أمثال الأسطوري جانلويجي بوفون، فابيو كانافارو، الفرنسي ليليام تورام والأرجنتيني هرنان كريسبو، أن يتوّج باللقب الذي لم يسبق له أن فاز به في تاريخه.
في المقابل، فاز النادي الذي عاش فترةً ذهبيةً في التسعينيات بكأس إيطاليا ثلاث مرات (1992، 1999، 2002)، السوبر الإيطالي (1999)، إلى جانب فوزه بكأس الاتحاد الأوروبي (الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" حالياً) مرتين (1995 و1999)، كما كأس الكؤوس الأوروبية 1993، والسوبر الأوروبي في العام عينه. (بي إن سبورتس)
المصدر: بي إن سبورتس
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