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رياضة
الإتحاد يُعاني مع بنزيما
Lebanon 24
02-05-2024
|
03:34
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عانى نادي الاتحاد مرارًا وتكرارًا طوال الموسم الحالي، من إصابات النجم الفرنسي كريم بنزيما، والذي غاب عن الكثير من مباريات الفريق، الأمر الذي دفع مسؤولي العميد لإجراء اتفاق مع ناديه السابق ريال مدريد الإسباني!
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ويغيب بنزيما حاليًا عن المشاركة مع نادي الاتحاد، بسبب الإصابة التي تعرض لها في عضلة الساق، وفقًا لما أعلنه العميد بشكل رسمي.
ونشر حساب الاتحاد على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي تغريدة، يُعلن خلالها عن الاتفاق الذي تم بين الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي مع نظيره في ريال مدريد، حيث تم التواصل بينهما للتشاور حول إصابة كريم بنزيما التي تسببت في غيابه خلال فترات من الموسم الحالي.
وأضاف الاتحاد في بيانه أنه تم الاتفاق على إجراء بنزيما المزيد من الفحوصات الطبية في عيادة نادي ريال مدريد في إسبانيا، تحت إشراف الطبيب الذي كان قد أشرف على اللاعب الأعوام الماضية.
وأعلن الاتحاد عن مغادرة كريم بنزيما إلى العاصمة الإسبانية مدريد، على أن يعود مرة أخرى إلى جدة الأسبوع المقبل بعد الانتهاء مع الفحوصات الطبية اللازمة. (goal.com)
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