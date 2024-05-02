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رياضة
وسام ابي نادر نائبا لرئيس الاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة
Lebanon 24
02-05-2024
|
04:57
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انتُخب الامين العام للاتحاد اللبناني للفنون القتالية المختلطة وسام ابي نادر نائبا لرئيس الاتحاد الدولي لهذه الرياضة القتالية، في الانتخابات التي جرت في صربيا.
ابي نادر مواليد 1982، ترعرع على حب وعشق الرياضات القتالية واحرز العديد من الألقاب في الجودو والجوجيتسو ومن الناشطين في عالم الفنون القتالية المختلطة.
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وانتخب في منصب أمين عام الاتحاد اللبناني في خريف عام 2020. (الوكالة الوطنية للإعلام)
المصدر:
الوكالة الوطنية للإعلام
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