من أجل نجله.. مارسيلو يعود لطاولة تعاقدات ريال مدريد

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مدد إينزو ألفيس نجل الأسطورة البرازيلية مارسيلو، عقده مع ريال مدريد الإسباني حتى صيف 2027.والتحق ألفيس بأكاديمية ريال مدريد عام 2017، قبل أن يوقع أول عقد له مع الفريق في كانون الأول 2022.ورحل مارسيلو البالغ 35 عاما، عن ريال مدريد في عام 2022 بعد مسيرة حافلة شملت العديد من البطولات، لينضم إلى فلومينينسي البرازيلي.وأعلن إينزو تجديد عقده مع ريال مدريد عبر حسابه على "إنستغرام"، معلقا: "سعيد بالتوقيع على التجديد مع أفضل نادي في العالم".