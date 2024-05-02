بعد غياب ثلاث سنوات.. بارما يعود إلى دوري النخبة الإيطالي لكرة القدم





وسجل الفرنسي أنجي-يوان بوني هدف بارما في الدقيقة 50، قبل أن يعادل فاليريو دي تشيزاري (68).

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ورفع بارما رصيده إلى 74 نقطة في الصدارة قبل مرحلتين على انتهاء البطولة، بفارق أربع نقاط عن كومو الثاني، وسبع عن فينيتسيا الثالث الذي لم يعد بإمكانه معادلته أو التقدم عليه. ضمن نادي بارما العريق عودته إلى دوري النخبة الإيطالي لكرة القدم بعد غياب ثلاث سنوات، وذلك عقب تعادله مع مضيفه باري 1-1 أمس الأربعاء في المرحلة الـ36 من "السيري ب".وسجل الفرنسي أنجي-يوان بوني هدف بارما في الدقيقة 50، قبل أن يعادل فاليريو دي تشيزاري (68).ورفع بارما رصيده إلى 74 نقطة في الصدارة قبل مرحلتين على انتهاء البطولة، بفارق أربع نقاط عن كومو الثاني، وسبع عن فينيتسيا الثالث الذي لم يعد بإمكانه معادلته أو التقدم عليه.

ويتأهل أول وثاني "السيري ب" إلى النخبة مباشرة، فيما تلعب الفرق من المركز الثالث إلى الثامن ملحقا في ما بينها على أن يحصل أحدها على البطاقة الثالثة.



ويمكن لبارما الذي لعب له كوكبة من النجوم أمثال الأسطوري جانلويجي بوفون، روبرتو باجيو، فابيو كانافارو، الفرنسي ليليام تورام والأرجنتيني هرنان كريسبو، أن يتوج بلقب "السيري ب" الذي لم يسبق له أن فاز به في تاريخه. (روسيا اليوم)