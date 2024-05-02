العقوبات تلاحق تونالي

عاقب الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم لاعب خط وسط نيوكاسل يونايتد ساندرو تونالي بالإيقاف لمدة شهرين مع وقف التنفيذ بعد اعترافه بمخالفات لقواعد المراهنات في الاتحاد الإنكليزي.

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كما فرض الاتحاد الإنكليزي غرامة مالية على اللاعب الإيطالي قدرها 20 ألف جنيه إسترليني، ووجه له تحذيراً بشأن سلوكه المستقبلي.وبذلك تم تعليق فترة الإيقاف بالكامل طوال الموسم القادم، مما يعني أنه سيكون متاحًا للعودة إلى للمشاركة مع فريقه عند انتهاء عقوبة قائمة لمدة عشرة أشهر فرضها الاتحاد الإيطالي لكرة القدم في السابع والعشرين من أكتوبر للعام ألفين وثلاثة وعشرين، وذلك شريطة ألا يرتكب أي خرق آخر لقواعد المراهنات الخاصة بالاتحاد الإنجليزي خلال فترة الإيقاف.ولن يقضي ساندرو أي جزء من عقوبة الشهرين.