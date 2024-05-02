رانس يُنهي تعاقده مع المدرب ويل ستيل

أعلن نادي رانس الفرنسي نهاية العلاقة مع مدربه ويل ستيل.

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وذكر الفريق الفرنسي أنه عقد اجتماعاً صباح الخميس جمع رئيس النادي والمدير العام والمدرب ستيل، حيث تم الاتفاق بشكل متبادل على أن الطرفين لن يواصلا المغامرة الرياضية في الموسم المقبل.وأضاف رانس أنه و على ضوء هذا القرار ومن أجل السماح للفريق بالتطلع بثقة إلى الموسم المقبل تقرر أيضًا أن يتنحى ويل ستيل ومساعده عن مهامهما بأثر فوري. (بي إن سبورتس)