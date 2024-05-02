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رياضة
كاد أن يعادل أرقام "الهلال".. هدف "ضمك" يحرم "الأهلي" من هذا الإنجاز
Lebanon 24
02-05-2024
|
16:30
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حرم دوماجوج أنتوليتش لاعب ضمك، منافسه أهلي جدة، من الوصول إلى رقم مميز على مستوى منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين هذا الموسم.
وسجل أنتوليتش، هدف تقليص الفارق لضمك، الذي تأخر برباعية أمام أهلي جدة، مساء اليوم الخميس، في الجولة 30 من عمر الدوري السعودي.
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وجاء الهدف في الدقيقة 62، ليرد على تقدم الأهلي برباعية جاءت عن طريق زياد الجهني وفراس البريكان ورياض محرز وروبرتو فيرمينو.
ومنع هدف أنتوليتش، أهلي جدة، من معادلة رقم الهلال، الذي يعد أكثر فرق دوري روشن السعودي، حفاظا على نظافة شباكه هذا الموسم.
ويتصدر الهلال، قائمة الأندية الأكثر حفاظا على نظافة شباكها في الدوري المحلي هذا الموسم برصيد 14 مباراة، متفوقا بفارق لقاء وحيد عن أهلي جدة.
ويتنافس أيضا الاتحاد والنصر ضمن قائمة الأندية الأكثر حفاظا على نظافة الشباك في دوري روشن، حيث يمتلك العميد 9 مباريات، مقابل 8 في جعبة العالمي. (موقع كورة)
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