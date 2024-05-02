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رياضة

بسبب الإصابة.. ميدفيديف ينسحب أمام ليتشيكا

Lebanon 24
02-05-2024 | 16:36
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انسحب الروسي دانييل ميدفيديف، المرشح الثالث للقب، من مواجهة التشيكي جيري ليتشيكا، بسبب مشكلات في عضلة الفخذ الأمامي اليمنى، ليغادر بطولة مدريد للأساتذة من ربع النهائي.

وطلب ميدفيديف، الذي كان قد تأهل للمرة الأولى إلى ربع نهائي مدريد، التدخل الطبي في الشوط الخامس من المجموعة الأولى (3-2).
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وحاول ميدفيديف بعدها استئناف اللعب، لكنه فشل في التفوق على منافسه الذي ظفر بالمجموعة الأولى 6-4 بعد 35 دقيقة.

وبالإضافة لفشله في بلوغ نصف النهائي، لن يتمكن اللاعب الروسي من الصعود للتصنيف الثالث عالميا وخطفه من الإسباني كارلوس ألكاراز.

بينما سيتأهل ليتشيكا، الذي كان قد أطاح بالإسباني المخضرم رافائيل نادال في ثمن النهائي، إلى المربع الذهبي لمواجهة الكندي فيلكس أوج ألياسيم.

وتعد هذه المرة الأولى التي يتأهل فيها ليتشيكا لنصف نهائي بطولة ماسترز والخامسة في مشواره. (موقع كورة)
 
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