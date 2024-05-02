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رياضة

منتخب شباب عمان يختتم معسكره بالتعادل مع البحرين

Lebanon 24
02-05-2024 | 23:00
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اختتم المنتخب العماني للشباب معسكره الخارجي، مساء اليوم الخميس، بتعادل سلبي أمام نظيره منتخب البحرين.

وتعد هذه هي المباراة الثانية للمنتخب العماني، بقيادة مديره الفني الوطني أحمد العلوي، أمام البحرين في معسكره الخارجي، إذ سبق أن تلقى هزيمة 0-2 في المباراة الأولى، التي أقيمت في 30 نيسان الماضي.
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وكان منتخب الشباب قد أقام في بداية إعداده معسكرا داخليا، وأدى حصصا تدريبية على ملعب شؤون البلاط السلطاني، استعدادًا للمعسكر الخارجي بمملكة البحرين. (موقع كورة)
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