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رياضة

الكعبي يمنح أولمبياكوس فوزا مفاجئا على أستون فيلا

Lebanon 24
02-05-2024 | 23:25
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حقق أولمبياكوس اليوناني فوزا مفاجئا وثمينا على أرض منافسه ومستضيفه أستون فيلا الإنكليزي بنتيجة 4-2 يوم الخميس ضمن ذهاب الدور نصف النهائي لدوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم.

وفرض المهاجم الدولي المغربي أيوب الكعبي نفسه نجما للمباراة بتسجيله "هاتريكا" تاريخيا (ثلاثة أهداف).
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وتقدم الكعبي للفريق اليوناني بثنائية في الدقيقتين 17 و29، لكن أولي واتكينز قلص الفارق قبل الدخول لغرفة الملابس (45+1).

وأدرك الفرنسي موسى ديابي التعادل لأستون فيلا (2-2) في الدقيقة 52 لكن الكعبي أعاد فريقه للمقدمة مجددا بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 56 من ركلة جزاء.

وأضاف الأرجنتيني سانتياغو هيز الرابع لأولمبياكوس بحلول الدقيقة 67.

وبات الكعبي أول لاعب في تاريخ أولمبياكوس يصل إلى 10 أهداف أو أكثر خلال موسم واحد في المسابقات الأوروبية، وفقا لشبكة "سكواكا". (روسيا اليوم)
المصدر: روسيا اليوم
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