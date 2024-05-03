بعد الخسارة.. حافلة "باريس سان جرمان" غادرت وتركت "مبابي"!

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بعد الخسارة أمام صاحب الأرض، دورتموند، ضمن بطولة دوري أبطال أوروبا، غادرت حافلة نادي باريس سان جيرمان ملعب المباراة بدون النجم كيليان مبابي بعد الخسارة أمام صاحب الأرض.وينتظر أن يعلن النادي رحيل نجمه الأول رسميا في الصيف المقبل بعدما أبلغ الأخير الإدارة عدم رغبته بالتجديد قبل أن يعلن لاحقا انتقاله الوشيك إلى ريال مدريد الإسباني.وبحسب "لو باريزيان" الفرنسية فإن مبابي لم ينضم إلى زملائه في الحافلة لخوضه فحص منشطات تلا مباراة الفريقين إلا أن اللاعب التحق بهم في المطار بسيارة خاصة. (العربية)