Advertisement

رياضة

بعد الخسارة.. حافلة "باريس سان جرمان" غادرت وتركت "مبابي"!

Lebanon 24
03-05-2024 | 00:07
A-
A+
Doc-P-1194908-638503170489007926.jpg
Doc-P-1194908-638503170489007926.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 بعد الخسارة أمام صاحب الأرض، دورتموند، ضمن بطولة دوري أبطال أوروبا، غادرت حافلة نادي باريس سان جيرمان ملعب المباراة بدون النجم كيليان مبابي بعد الخسارة أمام صاحب الأرض.

وينتظر أن يعلن النادي رحيل نجمه الأول رسميا في الصيف المقبل بعدما أبلغ الأخير الإدارة عدم رغبته بالتجديد قبل أن يعلن لاحقا انتقاله الوشيك إلى ريال مدريد الإسباني.
Advertisement

وبحسب "لو باريزيان" الفرنسية فإن مبابي لم ينضم إلى زملائه في الحافلة لخوضه فحص منشطات تلا مباراة الفريقين إلا أن اللاعب التحق بهم في المطار بسيارة خاصة. (العربية)
المصدر: العربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
04:05 | 2024-05-03
02:12 | 2024-05-03
23:25 | 2024-05-02
23:00 | 2024-05-02
16:36 | 2024-05-02
16:30 | 2024-05-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24