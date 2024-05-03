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رياضة
شرودر يقترب من استلام مهامه في السعودية!
Lebanon 24
03-05-2024
|
04:05
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وصل الفتح السعودي إلى مراحل متقدمة، من مفاوضاته مع مساعد مدرب برشلونة السابق، ألفريد شرودر، لتولي قيادة الفريق في الموسم المقبل، وفقا لبرنامج "رياضة سكوب".
وكان قد عمل شرودر كمساعد بالجهاز الفني للفريق الكتالوني، خلال الفترة من آب 2020 إلى تشرين أول 2021، تحت قيادة مواطنه رونالد كومان.
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وتولى شرودر بعدها القيادة الفنية لكلوب بروج البلجيكي، وأياكس أمستردام الهولندي، كما سبق له الإشراف على تدريب النصر والعين في الإمارات.
وحقق شرودر خلال مسيرته التدريبية العديد من الألقاب، حيث فاز بكأس إسبانيا مرة واحدة مع برشلونة، وكأس هولندا مرتين، رفقة أياكس وتفينتي أنخشيده، والسوبر الهولندي مرتين مع تفينتي.
كما توج بالدوري الهولندي في مناسبتين، مع أياكس وتفينتي أنخشيده، والدوري البلجيكي مرة مع كلوب بروج. (موقع كورة)
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