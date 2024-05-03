Advertisement

رياضة

شرودر يقترب من استلام مهامه في السعودية!

Lebanon 24
03-05-2024 | 04:05
A-
A+
Doc-P-1194969-638503313026344822.jpg
Doc-P-1194969-638503313026344822.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وصل الفتح السعودي إلى مراحل متقدمة، من مفاوضاته مع مساعد مدرب برشلونة السابق، ألفريد شرودر، لتولي قيادة الفريق في الموسم المقبل، وفقا لبرنامج "رياضة سكوب".

وكان قد عمل شرودر كمساعد بالجهاز الفني للفريق الكتالوني، خلال الفترة من آب 2020 إلى تشرين أول 2021، تحت قيادة مواطنه رونالد كومان.
Advertisement

وتولى شرودر بعدها القيادة الفنية لكلوب بروج البلجيكي، وأياكس أمستردام الهولندي، كما سبق له الإشراف على تدريب النصر والعين في الإمارات.

وحقق شرودر خلال مسيرته التدريبية العديد من الألقاب، حيث فاز بكأس إسبانيا مرة واحدة مع برشلونة، وكأس هولندا مرتين، رفقة أياكس وتفينتي أنخشيده، والسوبر الهولندي مرتين مع تفينتي.

كما توج بالدوري الهولندي في مناسبتين، مع أياكس وتفينتي أنخشيده، والدوري البلجيكي مرة مع كلوب بروج. (موقع كورة)
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
07:30 | 2024-05-03
02:12 | 2024-05-03
00:07 | 2024-05-03
23:25 | 2024-05-02
23:00 | 2024-05-02
16:36 | 2024-05-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24