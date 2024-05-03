أبناء مارادونا يطالبون بنقل رفاته إلى ضريح "أكثر أمانا".. ما السبب؟





ويرقد رفات مارادونا في مقبرة خاصة على مشارف بوينس أيرس، حيث تم نقله في تشرين الثاني عام 2020، في جنازة ضخمة. ويُسمح فقط لأفراد الأسرة بدخول المقبرة.

Advertisement

وقالت فيرونيكا أوخيدا، والدة أصغر أبناء مارادونا لوسائل إعلام محلية، إن الضريح، الذي يطلق عليه اسم "ميموريال ديل دييز"، يقع خلف كازا روسادا، مقر السلطة التنفيذية للحكومة الأرجنتينية وسيكون مفتوحا للجمهور. تقدم أبناء دييغو أرماندو مارادونا بطلب للمحاكم الأرجنتينية، الخميس، لنقل جثمان أسطورة كرة القدم الراحل "إلى مكان أكثر أمانا" كي يقوم المشجعون "بتكريمه" في ضريح.ويرقد رفات مارادونا في مقبرة خاصة على مشارف بوينس أيرس، حيث تم نقله في تشرين الثاني عام 2020، في جنازة ضخمة. ويُسمح فقط لأفراد الأسرة بدخول المقبرة.وقالت فيرونيكا أوخيدا، والدة أصغر أبناء مارادونا لوسائل إعلام محلية، إن الضريح، الذي يطلق عليه اسم "ميموريال ديل دييز"، يقع خلف كازا روسادا، مقر السلطة التنفيذية للحكومة الأرجنتينية وسيكون مفتوحا للجمهور.

وجاء في المذكرة المقدمة للمحكمة والتي وقعتها دلما وجانينا مارادونا وأوخيدا نيابة عن دييغو مارادونا الابن "يطلب جميع الورثة باتفاق مشترك السماح بانتقال الرفات إلى مكان أكثر أمانا من الحالي كي يتمكن كل الشعب الأرجنتيني والجماهير من كل أنحاء العالم من تكريم والدنا الذي كان أعظم رمز للأرجنتين".



وقال أحد محامي الأسرة للصحافيين إن عملية النقل ستتم في 30 تشرين الأول تقريبا، وهو تاريخ ميلاد الفائز بكأس العالم 1986 مع الأرجنتين. (العربية)