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رياضة
كلوب يؤكد: لا يوجد مشكلة مع محمد صلاح
Lebanon 24
03-05-2024
|
10:30
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أصر المدير الفني لفريق ليفربول الإنكليزي، يورغن كلوب، اليوم الجمعة، على أن خلافه مع النجم المصري محمد صلاح "تم حله تماما"، وقال إن تاريخه الطويل مع النجم المصري يضمن عدم وجود ضرر مستمر لعلاقتهما.
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ووقعت مشادة كلامية بين يورغن كلوب ومحمد صلاح على خط التماس خلال التعادل 2-2 مع وست هام يوم السبت.
وعندما سئل محمد صلاح بعد المباراة التعليق على الحادث، سمع الدولي المصري وهو يقول "سينشب حريق اليوم إذا تحدثت".
وبعد أسبوع تقريبا من الواقعة، قال كلوب إن الأمر "ليس حدثا مهما"، وفقا للأسوشيتد برس.
وأضاف كلوب، الذي كان يتحدث قبل مباراة ليفربول على أرضه أمام توتنهام ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد، "لا توجد مشكلة.. إذا لم نكن نعرف بعضنا بعضا لفترة طويلة، لا أعرف كيف كنا سنتعامل مع الأمر، لكننا نعرف بعضنا بعضا منذ فترة طويلة، ونحترم بعضنا بعضا كثيرا لدرجة أنه لا توجد مشكلة حقا".
وسئل كلوب، الذي سيغادر ليفربول في نهاية الموسم بعد قضاء ما يقرب من 9 سنوات في منصبه، عما إذا كان ينبغي أن يكون صلاح البالغ من العمر 31 عاما جزءا من خطط المدير الفني الجديد.
فقال كلوب "لقد قلت من قبل، يا له من لاعب.. إنه لا يصدق.. لكنني لا أعتقد أنني يجب أن أتحدث عن ذلك، لأكون صادقا.. سيقرر آخرون ذلك، وخاصة محمد صلاح". (سكاي نيوز عربية)
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