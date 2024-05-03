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رياضة
روديغر يبحث عن الجوهرة المفقودة
Lebanon 24
03-05-2024
|
11:20
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يقترب ريال مدريد الإسباني من تحقيق حلم طال انتظاره للاعبه الألماني أنطونيو روديغر، بإكمال الجزء الناقص في مسيرته الحافلة.
وعلى مدار مسيرته، لم يسبق لروديغر أن حقق لقب الدوري المحلي في أي من الدول التي لعب فيها.
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وفي الموسم الحالي يبدو روديغر قريبا من اعتلاء منصة تتويج الدوري الإسباني في موسمه الثاني كلاعب لريال مدريد.
فريال مدريد يتصدر حاليا ترتيب الدوري الإسباني برصيد 84 نقطة، بفارق 11 نقطة أمام غريمه برشلونة صاحب المركز الثاني.
وتتبقى 5 جولات حتى نهاية الموسم من الليغا.
ووفقا للوائح الدوري الإسباني، ففي حالة تساوي فريقين في عدد النقاط، يتم الاحتكام إلى المواجهات المباشرة، ثم فارق الأهداف، ثم عدد الأهداف المسجلة لكل فريق.
ويتفوق الريال على برشلونة في المواجهات المباشرة بينهما في الدوري هذا الموسم، في ظل فوزه في كلتا مباراتي الدور الأول والثاني.
وبهذا فإن ريال مدريد يحتاج لحصد 4 نقاط في مبارياته الـ5 المتبقية بالنسخة الحالية من الدوري الإسباني لكي يتوج بطلا، حيث أن أقصى رصيد يمكن أن يصل له البارسا هو 88 نقطة. (العين)
المصدر: العين
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