52 إصابة تدمر مسيرة "الزجاجي" ماركو ريوس

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وضع نادي بروسيا دورتموند الألماني حدا لمسيرة أسطورته ماركو رويس، بعدما تم الاتفاق على الانفصال بعد 12 عاما مع "أسود الفيستيفال".رويس انضم لصفوف دورتموند في صيف 2012، قادما من بروسيا مونشنغلادباخ الألماني، ونجح في أن يصبح النجم والقائد الأول للفريق من وقتها.حصل رويس على لقب "الرجل الزجاجي" عن جدارة واستحقاق بسبب إصابته المستمرة مع الفريق والتي وصلت إلى 52 إصابة مختلفة.وغاب رويس لفترات طويلة بسبب هذه الإصابات، حيث وصل مجموع أيتم غيابه عن المباريات 1269 يوما، بما يعني ابتعاده عن الملاعب لأكثر من 3 سنوات من إجمالي 12 عاما قضاها مع الفريق.وعانى رويس من إصابات عضلية مختلفة من شد وتمزق وقطع في الأوتار والتواء في الركبة بالإضافة إلى الرباط الصليبي ليحصل على لقب الرجل الزجاجي عن جدارة.وغاب رويس عن عدة أحداث كبرى خاصة مع منتخب ألمانيا، أبرزها كأس العالم في نسخ أعوام 2010 و2014 و2022 في جنوب أفريقيا والبرازيل وقطر تباعا، بجانب كأس القارات 2017 في روسيا.توج رويس بـ5 ألقاب فقط على مدار 12 عاما في ظل المنافسة الشرسة مع بايرن ميونخ الذي يسيطر على البطولات المحلية بشكل كبير وخاصة الدوري الألماني.(العين)