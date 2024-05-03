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رياضة

المنتخب الياباني يتوّج بلقب كأس آسيا تحت 23 عاماً

Lebanon 24
03-05-2024 | 14:36
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أحرز المنتخب الياباني لقب كأس آسيا تحت 23 عاماً عقب تغلبه في المباراة النهائية على نظيره منتخب أوزبكستان بهدف دون رد الجمعة على استاد جاسم بن حمد في العاصمة القطرية الدوحة.
وانتهى الشوط الأول على وقع التعادل بدون أهداف وخرج هذا الشوط متوسط المستوى وشهد خطورة نسبية من جانب المنتخب الياباني.
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وفي الشوط الثاني نشط المنتخب الياباني وكان الأكثر سيطرة على الكرة إلا أنه لم يترجم سيطرته لفرص حقيقية على المرمى.

ومع اقتراب المباراة من نهايتها شدد المنتخب الياباني من ضغطه فيما مال منتخب أوزبكستان بالكامل إلى الدفاع وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من ضائع وصلت الكرة إلى فوكي يامادا على حدود منطقة الجزاء الأوزبكية فأطلق تسديدة أرضية مباشرة سكنت الشباك معلنة هدف اليابان الأول.

لم يفقد المنتخب الأوزبكي الأمل وفي الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلاً من ضائع احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لأوزبكستان بعد العودة لتقنية الفيديو.

وانبرى رحمان عالييف لركلة الجزاء إلا أن حارس اليابان ليو كوكوبو تصدى لها بعد تألق كبير في الدقيقة 90+10. 

وهذا هو اللقب الثاني للمنتخب الياباني في البطولة علماً بأن الأول كان عام 2016. (بي إن سبورتس)

المصدر: بي إن سبورتس
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